Элина Свитолина – Эмма Наварро 1:2 (1:6, 6:4, 3:6)

Поединок 1/16 финала длился чуть больше двух часов, а победительница, которая вышла в следующую стадию определилась только в трех сетах. К сожалению, Элине Свитолиной не удалось продолжить свой путь на турнире WTA за океаном, информирует 24 Канал.

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Старт поединка был полностью за Наварро, которая начала матч с трех подряд выигранных геймов. После чего Элина взяла свой первый гейм во встрече, но для нее он стал первым и последним в первой партии. Эмма спокойно довела партию до разгромной победы 1:6. Свитолина как-то очень легко отдала сет, в котором не было ни одного затяжного гейма.

Во втором сете Наварро снова первой повела в счете 0:2. Однако по ходу партии украинской теннисистке удалось не только сравнять цифры на табло, но и выйти вперед в ключевом 9-м гейме и довести партию до успеха – 6:4.

В решающем третьем сете украинка впервые в поединке первой размочила нули в свою пользу 1:0. Однако радость была недолгой. Уже в следующих двух геймах Наварро была лучше и снова вырвала вперед 1:2. До 7-го гейма продолжалась равная борьба, теннисистки поочередно брали розыгрыши. В 7-м гейме Свитолина проиграла на собственной подаче, которая стала решающей для соперницы. Наварро взяла еще два гейма подряд и оформила победу в 1/16 финала Индиан-Уэллс – 3:6.

Свитолина покинула турнир, а Наварро в 1/8 финала сыграет против "нейтральной" белоруски Арины Сабаленко, которая является второй ракеткой мира (13 марта).

К слову. Свитолина за весь матч сделала одну подачу навылет и 4 двойные. Ее показатель первой подачи составил лишь 57 процентов.