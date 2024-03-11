Историческую награду получил фильм “20 дней в Мариуполе”. Лента, в которой описываются страшные события начала полномасштабного вторжения, когда оккупанты стирали Мариуполь с лица земли, стала лучшей в номинации “Документальный фильм”.

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Реакция Костюк на получение первого Оскара в истории Украины

Такое признание прокомментировала теннисистка Марта Костюк. Третья ракетка Украины отметила, какой ценой далось создание этого фильма и заявила, что никогда не простит россиянам те события, которые были сняты.

Цена этого фильма – тысячи жизней. Никогда не прощу, никогда не забуду,

– написала Костюк.



Комментарий Марты Костюк относительно первого Оскара в истории Украины / Скриншот из сторис теннисистки

Отметим, что на даный момент Марта Костюк продолжает соревноваться в турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Украинка уже достигла исторического для себя результата, впервые в карьере дойдя до 1/8 финала.

Справка. Следующей соперницей Марты будет "нейтральная" Анастасия Павлюченкова. Теннисистки в третий раз за последний месяц встретятся на корте, пока счет в очных встречах – 1:1.