В субботу, 9 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/16 финала турнира WTA в Абу-Даби встретилась с россиянкой Верой Звонаревой. Украинка без проблем одолела соперницу.

Теннисистки провели на корте 1 час и 11 минут. Украинская теннисистка без проблем вышла в следующий круг первого турнира в 2021 году, пишет 24 канал.

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Вера Звонарева – Элина Свитолина 0:2 (4:6, 1:6)

На старте поединка теннисистки обменялись любезностями и отдали друг другу геймы на своих подачах. Восемь подряд геймов спортсменки не могли решить, кто же станет победительницей этого сета – 4:4. Тогда за дело взялась Элина Свитолина. Два решающих гейма остались за украинкой – 4:6. Причем, что теннисистка из Украины завершила их со счетом 15:40 в свою пользу.

В первом сете несколько больше повезло украинской теннисистке. Обе спортсменки провели одинаковое количество двойных ошибок – по две.

Второй сет начался по сценарию первого. Но на этот раз Свитолина и Звонарева оставили свои подачи за собой – 1:1. Далее был ужас в исполнении россиянки. Три подряд проигранные подачи привели к тому, что Элина спокойно довела матч до логической победы – 1:6. Российская теннисистка вообще не могла ничего противопоставить пятой ракетке мира из Украины.

Свитолина классно играла на второй подаче – 67% очков за матч были выигрышные именно после нее. Следует отметить и игру Элины на первом приеме – 47%. А вот в проценте первой подачи Свитолина уступила сопернице – 81% против 64% украинки.