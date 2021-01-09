У суботу, 9 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/16 фіналу турніру WTA в Абу-Дабі зустрілась з росіянкою Вєрою Звонарьовою. Українка без проблем здолала суперницю.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 11 хвилин. Українська тенісистка без проблем вийшла у наступне коло першого турніру у 2021 році, пише 24 канал.

Оце так Костюк на характері перемогла Се у драматичному матчі за путівку в 1/8 фіналу в Абу-Дабі

Вєра Звонарьова – Еліна Світоліна 0:2 (4:6, 1:6)

На старті поєдинку тенісистки обмінялись люб'язностями та віддали одна одній гейми на своїх подачах. Вісім поспіль геймів спортсменки не могли вирішити, хто ж стане переможницею цього сету – 4:4. Тоді за справу взялась Еліна Світоліна. Два вирішальні гейми залишились за українкою – 4:6. Причому, що тенісистка з України завершила їх з рахунком 15:40 на свою користь.

У першому сеті дещо більше пощастило українській тенісистці. Обидві спортсменки здійснили однакову кількість подвійних помилок – по дві.

Другий сет розпочався за сценарієм першого. Але цього разу Світоліна та Звонарьова залишили свої подачі за собою – 1:1. Далі було жахіття у виконанні росіянки. Три поспіль програні подачі призвели до того, що Еліна спокійно довела матч до логічної перемоги – 1:6. Російська тенісистка взагалі не могла нічого протиставити п'ятій ракетці світу з України.

Світоліна класно грала на другій подачі – 67% очків за матч були виграшні саме після неї. Слід відзначити і гру Еліни на першому прийомі – 47%. А от у відсотку першої подачі Світоліна поступилась суперниці – 81% проти 64% українки.