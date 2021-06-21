Свитолина и Костюк сыграют за Украину на Олимпиаде-2020

Украинская сборная мощным составом выступит на Олимпиаде-2020 в Токио. В Японии сыграют Элина Свитолина и Марта Костюк.

Мощный состав на Олимпиаде-2020

Украинская сборная по теннису будет представлена ​​мощным составом. Капитан команды Михаил Филимонов прокомментировал будущее участие в Токио.

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Украинская команда уже получила два подтверждения квалификации для лучших теннисисток Украины Элина Свитолиной и Марты Костюк. До конца июня также наша команда получит информацию о попадании на турнир сестер Киченок и Катарины Завацкой.

Элина Свитолина и Марта Костюк уже 22 июня сыграют в парном разряде в Истборне (Великобритания). Украинский дуэт сыграет против пары Дезире Кравчик (США) / Алекса Гуарачи (Чили). Поединок будет в среди утренних стартов, начало в 11:00.

Отметим, что в обновленном рейтинге WTA Свитолина вернулась на 5 место, а Марта потеряла два позиции – 67 место. В последние годы Костюк солидно прибавила в игре и уже в свои 18 лет успела преодолеть отметку в один миллион долларов призовых.

Теннисистки будут соревноваться на Олимпиаде-2020 в Токио с 24 июня по 1 августа.