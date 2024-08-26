Успешное начало украинки: Свитолина стартовала с победы на US Open

В понедельник, 26 августа, в Нью-Йорке начался Открытый чемпионат США по теннису. В первом круге турнира Элина Свитолина встретилась с Марией Лурдес Карле.

Элина Свитолина – Мария Лурдес Карле 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

Украинская теннисистка провела свой первый матч на Открытом чемпионате США по теннису. Спортсменка нацелена на победу на этом турнире, пишет 24 канал.

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Отыгралась в двух сетах

Первый сет был равным для обеих теннисисток, однако впоследствии аргентинка получила преимущество, выиграв три гейма подряд. До конца они обменивались брейками, но Свитолина все же проиграла первый сет.

Карле начала с преимущества и второй сет, однако украинка совершила мощный рывок и выиграла пять геймов подряд. Впоследствии представительница Аргентины смогла немного сократить счет, однако этот сет забрала Свитолина.

Решающий сет снова был равным. Позже в шестом гейме Карле не заработала ни одного очка и Элина смогла сделать брейк. В третьем сете Свитолина смогла вырвать победу и одолеть соперницу в матче.

Поединок длился 2 часа 20 минут.

Отметим, что поединок в рамках второго круга US Open Элина Свитолина проведет 28 августа.