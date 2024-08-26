Еліна Світоліна – Марія Лурдес Карле 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

Українська тенісистка провела свій перший матч на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. Спортсменка націлена на перемогу на цьому турнірі, пише 24 канал.

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Відігралася у двох сетах

Перший сет був рівним для обох тенісисток, однак згодом аргентинка здобула перевагу, вигравши три гейми поспіль. До кінця вони обмінювалися брейками, але Світоліна все ж програла перший сет.

Карле почала з переваги і другий сет, проте українка здійснила потужний ривок і виграла п'ять геймів поспіль. Згодом представниця Аргентини змогла трохи скоротити рахунок, однак цей сет забрала Світоліна.

Вирішальний сет знову був рівним. Пізніше у шостому геймі Карле не заробила жодного очка і Еліна змогла зробити брейк. У третьому сеті Світоліна змогла вирвати перемогу і здолати суперницю у матчі.

Поєдинок тривав 2 години 20 хвилин.

Відзначимо, що поєдинок в межах другого кола US Open Еліна Світоліна проведе 28 серпня.