Украину в женском одиночном разряде будет представлять сразу семь спортсменок. Это рекордное количество для нашей страны на US Open.

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База от тренера Цуренко

Перед стартом турнира украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Леся Цуренко провели совместную тренировку. Обе они проведут свои стартовые матчи уже в первый соревновательный день.

Также с нашими спортсменками во время тренировочной сессии присутствовал новый капитан женской сборной Украины по теннису в Кубке Билли Джин Кинг Илья Марченко. Они вместе сделали совместное фото с тренерами теннисисток, среди которых был Никита Власов, который работает с Лесей Цуренко.

Он на корт в Нью-Йорке пришел в футболке с принтом, который не нуждается в дополнительных объяснениях. На ней присутствует очень четкий месседж:

"RUS-не! PEACE-да".



Тренер Леси Цуренко на US Open приехал в крутой футболке / Фото из инстаграма Юлии Стародубцевой

Отметим, что Леся Цуренко в первом круге US Open будет встречаться с американкой Пейтон Стернз. Юлия Стародубцева же будет соревноваться с экс-первой ракеткой мира "нейтральной" Викторией Азаренко.