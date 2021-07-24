Ализе Корне / Фиона Ферро (Франция) – Даяна Ястремская / Элина Свитолина 2:0 (6:2, 6:4)

К слову Ястремская зачехлила ракетку на старте Олимпиады-2020 после камбэк во втором сете

В первом круге украинки уступили француженкам Ализе Корне и Фионе Ферро – 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 20 минут. Украинки проиграли по 2 гейма на подаче в каждом сете и оформили один брейк за игру.

Перевести игру в третью партию украинки не смогли. Еще один брейк Корне и Ферро при счете 3:3, после чего они взяли еще и гейм на своей подаче. Этого преимущества хватило, чтобы выиграть и второй сет, а вместе с ним и матч.