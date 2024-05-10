Трое из пяти идут дальше: Свитолина эффектно одолела итальянку на турнире в Риме

На теннисных соревнования в столице Италии трое из пяти украинок продолжат борьбу в 1/16 финала. Зато Леся Цуренко и Марта Костюк вынуждены покинуть турнир.

В эти дни в столице Италии Риме проходят матчи престижного теннисного турнира среди женщин категории WTA1000. Среди 96-ти участниц соревнования были и пять украинок, пишет 24 Канал.

По теме Исторический рекорд для украинского тенниса: обновленный рейтинг WTA

Элина Свитолина (Украина) – Сара Эррани (Италия) 2:0 (6:0, 6:2)

Четверо из них начали свой путь со второго раунда, тогда как Леся Цуренко вышла туда после победы над Донной Векич в первом круге. Впрочем, в третий круг удалось пройти только трем украинкам.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с пятой ракеткой Италии Сарой Эррани, которая идет на 98 месте в рейтинге WTA. Одесситка была явной фавориткой поединка и сполна продемонстрировала это на корте.

Матч продолжался менее полутора часов. Первый сет Элина выиграла насухо, а во втором отдала Эррани всего два гейма. В следующем круге Свитолиной придется сойтись с "нейтральной" россиянкой Анной Калинской.

Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) 2:1 (4:6, 7:5, 6:2)

Также в третий раунд прошла и Даяна Ястремская. Полуфиналистка Australian Open сражалась с третьей ракеткой Германии Лаурой Зигемунд и показала характер после неудачного первого сета (4:6).

Читайте также Исторический рекорд и полное гендерное равенство: сколько заработают теннисисты на Ролан Гаррос-2024

Во втором сете одесситка проигрывала со счетом 2:5 и была на грани вылета. Однако Даяна собралась и выиграла пять геймов подряд, а после этого на кураже разгромила Зигемунд в последнем сете. Следующей соперницей украинки может стать вторая ракетка мира Арина Сабаленка.

Травма Цуренко

Еще две украинки сошлись во втором круге друг против друга – Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Впрочем, встреча продлилась всего два гейма, после чего Цуренко снялась из-за травмы. Поэтому Калинина без борьбы выходит на восьмую ракетку мира Марию Саккари.

А вот Марта Костюк покинула соревнования в первом же для себя матче. Жребий подбросил ей тяжелую оппонентку в виде экс-первой ракетки мира и четырехкратной победительницы турниров Grand Slam Наоми Осаки. К сожалению, киевлянка не смогла навязать борьбу японке – 3:6, 2:6