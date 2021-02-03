Первая ракетка Украины Элина Свитолина встречалась в третьем раунде турнира серии WTA500 Gippsland Trophy с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Источник: 24 канал

Свитолина в трех сетах обыграла оппонентку – 6:7, 6:3, 6:2.

Смотрите также: Костюк с победы стартовала в парном разряде в Мельбурне

Теннисистки много ошибались на подаче: Элина 7 раз сделала двойную ошибку, а у Елены двойных ошибок получилось вообще 11. Свитолина подала навылет 5 раз, в то время как Остапенко удалось сделать три эйса.

В первом сете Свитолина отыгралась с 2:5 до 6:5 в свою пользу. А на тай-брейке вела 3:0. Однако, после этого она проиграла пять розыгрышей подряд и вскоре упустила сет.

Впрочем, вторая часть матча прошла под диктовку Элины. Каждый из последующих сетов начинался с 3:0 в ее пользу.

Элина Свитолина – Елена Остапенко видеообзор матча