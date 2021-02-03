Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрічалася в третьому раунді турніру серії WTA500 Gippsland Trophy з представницею Латвії Оленою Остапенко.

Джерело: 24 канал

Світоліна у трьох сетах обіграла опонентку – 6:7, 6:3, 6:2.

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Тенісистки багато помилилися на подачі: Еліна 7 раз зробила подвійну помилку, а у Олени подвійних помилок вийшло взагалі 11. Світоліна подала навиліт 5 разів, в той час як латвійці вдалося зробити три ейси.

У першому сеті Світоліна відігралася з 2:5 до 6:5 на свою користь. А на тай-брейку вела 3:0. Проте, після цього вона програла п'ять розіграшів поспіль і незабаром упустила сет.

Втім, інша частина матчу пройшла під диктовку Еліни. Кожен з наступних сетів починався з 3:0 на її користь.

Еліна Світоліна – Олена Остапенко відеоогляд матчу