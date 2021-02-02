Марта Костюк 2 февраля в паре с Александрой Саснович стартовали на турнире "Yarra Valley Classic" WTA 500 в Мельбурне. Девушки победили американский дуэт Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула.

Источник: 24 канал

Теннисистки провели на корте 1 час и 14 минут. За это время пара во главе с украинкой победила в трех сетах.

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Марта Костюк / Александра Саснович – Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула 2:1 (6:2, 3:6, 10 8)

Теннисисты выдали довольно ровный начало матча – 2:2. А вот дальше Саснович и Костюк взяли инициативу в свои руки. Девушки уверенно действовали на своей подаче и заставили соперниц две отдавать геймы на их подачи. Интересно, что последний гейм этого стартового сета был жаркий. Мухаммад и Пегула отыгрались с 40:0, но все-таки не смогли довести его до победы. В итоге – 6:2.

Второй сет перевернул игру с ног на голову. Второй гейм стал ключевым в партии, когда Костюк и Саснович отдали подачу соперницам. Эйжа и Пегула воспользовались таким шансом и уже не отпустили победу – 3:6.

Все решалось в третьем сете, здесь пары выбрали очко за очком. При счете 9:8 Костюк и Саснович подали на матч-пойнт, завершив стартовую игру на турнире в свою пользу – 10:8.

Дуэт Костюк / Саснович сделал за матч 3 двойные ошибки, 3 из 4 возможных брейк-пойнтов. Интересно, что обе пары ни разу не подали на вылет.