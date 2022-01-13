Свитолина хочет прервать "черную серию" из поражений: соперницы украинок на Australian Open

Уже 17 января начинается один из самых престижных теннисных турниров Australian Open. Украинки узнали своих соперниц в первом круге.

Фортуна на стороне Свитолиной и Костюк

Сразу четыре украинские теннисистки начинают свой путь с основной сетки Открытого чемпионата Австралии. К этой когорте может присоединиться еще одна украинка Леся Цуренко, которая вышла в финал квалификации.

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Элина Свитолина и другие украинские теннисистки узнали своих соперниц в первом круге турнира. Оппонентками украинок станут по две представительницы из США и Франции.

Первая ракетка Украины сойдется на австралийском корте против соперницы из Франции Фионы Ферро.

Сложный жребий для Калининой и Ястремской

Свитолина лишь однажды выходила на корт против этой соперницы. Было это в 2021 году в 1/8 финала турнира в Чикаго, когда украинка в двух сетах одолела Ферро. Напомним, что победительницей этих соревнований стала именно теннисистка из Украины.

19-летняя киевлянка Марта Костюк сразится против еще одной француженки Дианы Парри (WTA №117). Для девушек это будет первая встреча на корте.

Ангелина Калинина и Даяна Ястремская встретятся с двумя американками Джессикой Пегулой и Мэдисон Бренгл соответственно. Со жребием больше не повезло как раз Даяне и Ангелине. Обе оппонентки из США считаются очень некомфортными соперницами. Пегула и Бренгл входят в топ-60 общего рейтинга WTA – 22-го и 59-и позиции соответственно.

Ястремская сыграет против Бренгл. Первую очную встречу теннисистки провели в 2020 году на Открытом чемпионате США. В этой игре Даяна в двух сетах уступила сопернице.

Все поединки украинок в первом круге состоятся 17 января.

Australian Open продлится с 17 – 30 января в австралийском Мельбурне.