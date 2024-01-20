Блестящая победа: Свитолина на классе вышла в 1/8 финала Australian Open-2024

В третьем раунде Открытого чемпионата Австралии соперницей Элины Светолиной была швейцарка Виктория Голубич. Первая ракетка Украины в очередной раз подтвердила свой статус.

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) 2 (6:2, 6:3)

Соперницы вторично встречались на корте. В 2019 году Элина Свитолина победила швейцарку со счетом 6:1, 6:2, пишет 24 Канал.

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Через пять лет история повторилась. С первых геймов Элина взяла инициативу в свои руки. Украинка взяла подачу Голубича и повела в счете 3:0. В итоге Свитолина уверенно закрыла первый сет – 6:2.

Вторая партия тоже проходила под контролем первой ракетки Украины. Свитолина отдала три гейма, но завершила сет со счетом 6:3.

В итоге Элина одержала уверенную победу – 2:0 (6:2, 6:3), второй раз обыграв Голубич. Для этого Свитолиной понадобилось один час и семь минут.

В следующем раунде украинки сыграет с чешкой Линдой Носковой, сенсационно обыгравшей первую ракетку мира Игу Швентек.

В четвертом ранде Открытого чемпионата Австралии сыграют три украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Это национальный рекорд Украины в рамках турниров уровня Grand Slam.

Видеообзор матча Свитолина – Голубич