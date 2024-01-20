Линда Носкова (Чехия) – Ига Свентек (Польша) 3:6, 6:3, 6:4

В третьем раунде Открытого чемпионата Австралии соперницей Иги Свентек была 19-летняя чешка Линда Носкова. До этого соперницы встречались один раз. Летом прошлого года на турнире WTA 250 в Варшаве сильнее была полька, пишет 24 Канал.

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Неожиданная победа амбициозной дебютантки

Первый сет был за фавориткой противостояния. Свентек отыграла два брейкпойнта и сделала брейк при счете 3:2. Партия завершилась со счетом 6:3 в пользу Иги.

Однако в двух последующих сильнее оказалась дебютантка основной сетки Australian Open. Носкова выиграла два следующих сета – 6:3 и 6:4 и получила путевку в следующий раунд.

Отметим, что чешка занимает 50-ю строчку рейтинга WTA. Она впервые в своей карьере вышла в четвертый раунд турниров серии Grand Slam. Кстати, это уже вторая победа Линды над теннисисткой из топ-5. В прошлом году она обыграла Онс Жабер (№2) в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Носкова может встретиться с Элиной Свитолиной, если украинка обыграет швейцарку Викторию Голубич.

Видеообзор матча Носкова – Свентек