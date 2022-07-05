Топовые теннисисты Украины требуют увольнения Зукина

Соответствующее письмо 7 украинских теннисистов, среди которых Элина Свитолина, Сергей Стаховский, Марта Костюк, Леся Цуренко, Илья Марченко, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок, направили в Международную теннисную федерацию, а также другие теннисные организации.

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Теннисисты утверждают, что Зукин систематически превышает полномочия на своем посту. Спорсмены также подвергаются травле и притеснению со стороны официальных лиц федерации тенниса Украины.

Обращение теннисистов

В течение долгого времени представители сборных команд Украины (женская и мужская) систематически подвергались притеснению и травле со стороны официальных лиц федерации тенниса Украины.

Вице-президент федерации Евгений Зукин позволяет себе общение в грубой и непристойной форме с игроками сборной, не пренебрегая угрозами и шантажом.

Систематически превышает полномочия, по своему усмотрению по симпатии определяя состав сборных команд.

И это лишь маленькая часть всего безобразия и ужаса, с которым сталкиваются игроки национальной сборной.

Не желая мириться с таким отношением и положением, игроками было составлено и отправлено в компетентные органы письмо с требованием устранить Зукина со всех занимаемых позиций в теннисе, как украинском, так и европейском. В надежде восстановить доверие и репутацию Федерации тенниса Украины группа украинских профессиональных теннисистов официально требует уволить Евгения Зукина с должностей в Федерации тенниса Украины и комитете ITF Кубка Дэвиса, с должности рефери ITF и с любых других должностей в теннисной среде Украины и ITF.

Кстати говоря. Заявление также направлено руководству ATP, WTA, Tennis Europe и Grand Slam Board.

Что известно о скандале