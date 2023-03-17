Дома получит "на орехи": мужчина Свитолиной обнял российского теннисиста после матча - видео
Пока Элина Свитолина донатит на ВСУ, ее муж Гаэль Монфис обнимается после матчей с российскими теннисистами. Француз сыграл против россиянина Александра Шевченко.
Гаэль сыграл против российского соперника в первом круге хардового челленджера в американском Финиксе. К сожалению, вторая партия была за французом, но Монфис не сумел довести поединок до победы. В итоге – 6:4, 6:7 (2:7), 6:3, победа Александра Шевченко, пишет 24 канал.
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Свитолина не оставит это без внимания
После чего оба теннисиста подошли к сетке, чтобы поблагодарить друг друга за игру. Все бы ничего, если бы Монфис тепло не обнялся с соперником, представляющим страну-террориста.
Монфис обнял российского теннисиста: смотрите видео
Похоже, дома Гаеля сильно достанется от жены Элины Свитолиной, которая активно рассказывает миру всю правду о полномасштабном вторжении России в ее родную Украину. Кроме этого, украинская теннисистка готовится к возвращению на корт после беременности. Теперь украинка будет совмещать теннис и материнство.
Ожидается, что уже в апреле фанаты увидят Элину в WTA-туре.
Уже даже рассекретили фамилия нового тренера Свитолиной. Им стал нидерландский специалист Рамон Слейтер, ранее работавший с Кики Бертенс.
- Отметим, что матч Монфиса и Шевченко прерывали из-за проливного дождя в США. Этот поединок был вторым для француза в 2023 году.
- Гаэль уже в течение трех матчей не знает вкуса побед. Последний раз француз побеждал соперника еще в августе 2022 года, когда в /16 финала в Монреале обыграл американца Максима Кресси.