Невероятный перформанс с "сухим" сетом и камбеком: Свитолина вышла в полуфинал турнира в Окленде

В пятницу, 5 января, состоялись матчи 1/4 финала турнира WTA 250 в Окленде. Программу этой стадии закрывал матч Элины Свитолиной против Марии Боузковой.

Мария Боузкова – Элина Свитолина 0:2 (0:6, 3:6)

Соперницы в четвертый раз встречались между собой. После матча в Новой Зеландии счет стал 3:1 в пользу украинки, пишет 24 Канал.

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Элина Свитолина очень мощно начала поединок и не оставляла никаких шансов 36-й ракетке мира. Чешская теннисистка лишь однажды смогла дойти до счета 40:40 в первом сете, однако и тот гейм остался за украинкой – 0:6.

Во второй партии зрители стали свидетелями борьбы и возвращения Марии в игру. Она повела в сете со счетом 3:1 и имела 2 брейк-поинта на подаче Элины. Однако украинка, как и в 1/8 финала, продемонстрировала характер и совершила крутой камбэк, взяв 5 геймов подряд. В итоге, 3:6 и Элина Свитолина шагает в полуфинал турнира.

Всего поединок длился чуть больше часа. В течение матча Свитолина совершила 3 эйса при одной двойной ошибке, реализовала 5 из 9 брейк-поинтов и выиграла 7 из 8 геймов на своей подаче.

Смотрите видеообзор матча Боузкова – Свитолина

. В следующей стадии турнира Элина Свитолина сыграет с китайской теннисисткой Сию Ван, которая сейчас является 71-й ракеткой мира. До этого будущие соперницы не встречались на корте.