Защитник Динамо Денис Попов не оставил без внимания обращение своей бывшей девушки Анастасии Гладун.

На странице "Брутальный футбол" в социальной сети появилось видео, в котором Гладун коротко рассказала о ситуации. В частности, она отметила, что они с Денисом расстались еще в апреле, и посоветовала ему помолчать.

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"Я рассказывать ничего не собираюсь и комментировать – тоже. Хочу отметить только тот момент, что с апреля я не состою в отношениях с данной персоной. Я не вижу комментариев Попова, потому что он меня заблокировал. Но я хочу сказать: "Денис, на твоем месте я бы молчала", – заявила Гладун.

После этого под публикацией появился ответ защитника Динамо, который в довольно грубой форме сообщил Анастасии, что ее комментарии никого не интересуют.

"Слишком много чести отвечать тебе. Свисток сдуй немного, я не могу разобрать, что говоришь. Ты не на моем месте и даже рядом не стоишь, поэтому помолчи. Твои комментарии никому не нужны, расслабься", – написал Попов, а потом удалил свою запись.



Фото: Скриншот

Почему возник конфликт Попова и Гладун

Дело в том, что Анастасия Гладун начала встречаться с защитником Десны Ефимом Коноплей, права на которого принадлежат Шахтеру.

После того как Конопля опубликовал общий снимок с новой девушкой, Попов оставил под публикацией в инстаграме вот такой комментарий: "Вот сейчас достойно выступил. Нужно было написать еще ШБ, вообще зауважал".