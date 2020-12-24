Захисник Динамо Денис Попов не залишив без уваги звернення своєї колишньої дівчини Анастасії Гладун.

На сторінці "Брутальний футбол" в соціальній мережі з'явилося відео, в якому Гладун коротко розповіла про ситуацію. Зокрема, вона зазначила, що вони з Денисом розлучилися ще в квітні, і порадила йому помовчати.

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"Я розповідати нічого не збираюся і коментувати – теж. Хочу відзначити тільки той момент, що з квітня я не перебуваю у відносинах з даною особою. Я не бачу коментарів Попова, бо він мене заблокував. Але я хочу сказати: "Денис, на твоєму місці я б мовчала", – заявила Гладун.

Після цього під публікацією з'явився відповідь захисника Динамо, який в досить грубій формі повідомив Анастасії, що її коментарі нікого не цікавлять.

"Занадто багато честі відповідати тобі. Свисток здуй трохи, я не можу розібрати, що говориш. Ти не на моєму місці і навіть поруч не стоїш, тому помовчи. Твої коментарі нікому не потрібні, розслабся", – написав Попов, а потім видалив свій запис.



Фото: Скріншот

Чому виник конфлікт Попова та Гладун

Справа в тому, що Анастасія Гладун почала зустрічатися з захисником Десни Юхимом Коноплею, права на якого належать Шахтарю.

Після того як Конопля опублікував загальний знімок з новою дівчиною, Попов залишив під публікацією в інстаграме ось такий коментар: "Ось зараз гідно виступив. Потрібно було написати ще ШБ, взагалі заповажав".