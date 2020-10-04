3 октября на "Арене Львов" происходило львовское дерби, в котором "Рух" принимал "Львов". Полузащитник "Руха" Ярослав Мартынюк крайне недоволен решениями арбитра в матче, которые сломали игру хозяев.

На 34-й минуте встречи главный арбитр Дмитрий Кутаков показал красную карточку игроку "Руха" Вадиму Парамонову и оставил команду в меньшинстве. Футболисты хозяев были разъярены таким сомнительным решением судей. А Ярослав Мартынюк резко высказался в сторону судьи в послематчевом комментарии телеканалу "Футбол".

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Обвинения в сторону арбитра

Опытный полузащитник "Руха" не исключил, что там было удаление, но не доволен теми решениями, которые принимал Кутаков на протяжении всего матча.

Если посмотреть целый матч, то свистки были только в одну сторону. Как можно видеть руку у нас и не замечать нарушений со стороны соперника? Судейство было ужасное. В матче со "Львовом" "Рух" потерял два пункта,

– сказал Мартынюк.

Он поблагодарил партнеров по команде за игру, которые бились за победу, но судья испортил весь матч. Ярослав подчеркнул, что сложно прошить оборону соперника, если у него на поле на одного игрока больше.

Добавим, что ни одна из команд так и не сумела отличиться в матче – 0:0. Правда, в середине второго тайма "Львов" вышел вперед, но гол был отменен из-за офсайда.

После "сухой" ничьей "Рух" занимает 13-е место из 14 команд в таблице, в их активе лишь 2 набранных пункта. Его соперник "Львов" замыкает таблицу элитного дивизиона – 14 ступень. Команда Цецадзе получила 1 очко, но у клуба есть один матч в запасе.