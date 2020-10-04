3 жовтня на "Арені Львів" відбувалось львівське дербі, у якому "Рух" приймав "Львів". Півзахисник "Руха" Ярослав Мартинюк вкрай незадоволений рішеннями арбітра у матчі, які зламали гру господарів.

На 34-й хвилині зустрічі головний арбітр Дмитро Кутаков показав червону картку гравцю "Руха" Вадиму Парамонову та залишив команду у меншості. Футболісти господарів були розлючені таким сумнівним рішенням суддів. А Ярослав Мартинюк різко висловився у сторону судді у післяматчевому коментарі телеканалу "Футбол".

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Звинувачення у сторону арбітра

Досвідчений півзахисник "Руха" не виключив, що там було вилучення, але не задоволений тими рішеннями, які приймав Кутаков протягом усього матчу.

Якщо переглянути цілий матч, то свистки були лише в один бік. Як можна бачити руку у нас і не помічати порушень з боку суперника? Суддівство було жахливе. У матчі зі "Львовом" "Рух" втратив два пункти,

– сказав Мартинюк.

Він подякував партнерам по команді за гру, які бились за перемогу, але суддя зіпсував весь матч. Ярослав підкреслив, що складно прошити оборону суперника, якщо він має на полі на одного гравця більше.

Додамо, що жодна з команд так і не зуміла відзначитись у матчі – 0:0. Щоправда, у середині другого тайму "Львів" вийшов вперед, але гол був скасований через офсайд.

Після "сухої" нічиї "Рух" посідає 13-те місце із 14 команд у таблиці, у їх активі лише 2 набраних пункти. Його суперник "Львів" замикає таблицю елітного дивізіону – 14 сходинка. Команда Цецадзе здобула 1 очко, але у клубу є один матч у запасі.