3 октября "Рух" и "Львов" в дерби сыграли матч 5 тура УПЛ. Поединок завершился безголевой ничьей.

Рух – Львов 0:0

Удаление: Парамонов, 34 (Движение)

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Безвыигрышная серия ПФК "Львов" уже достигла шестнадцати матчей: вкус побед "сине-золотые" не ощущают с 29-го февраля. В прошлом туре подопечные Георгия Цецадзе, который заболел коронавирусом и не присутствовал на тренерской скамье, потерпели болезненное поражение от "Зари" со счетом 0:5.

Дебютант Премьер-лиги "Рух" в четырех матчах сумел завоевать только одно очко, сенсационно сыграв вничью с донецким "Шахтером".

В минувший мид-уик оба львовских коллектива потерпели поражение в Кубке Украины. ПФК "Львов" в Полтаве проиграл "Ворскле" со счетом 0:2, а "руховцы" в Чернигове одолели "Десну" – 3:1.

В начале встречи ПФК "Львов" создал несколько опасных моментов, но повести в счете команде Георгия Цецадзе не удалось. На 34-й минуте матча "Рух" осталась в меньшинстве – прямую красную карточку получил Вадим Парамонов.

Видео удаления Парамонова

В середине второго тайма команда Цецадзе вышла вперед, но гол был отменен из-за офсайда. Воспользоваться численным большинством ПФК "Львов" так и не сумел.

ПФК "Львов" набрал первое очко в текущем розыгрыше УПЛ. Команда Цецадзе остается на последнем месте турнирной таблицы. "Рух" с двумя очками идет на предпоследней позиции.

В следующем туре "Рух" дома будет принимать Динамо, ПФК "Львов" на выезде сыграет против "Шахтера".