"Свет моего имени": именитый игрок Манчестер Юнайтед написал детскую книгу
Источник:The Sun
Форвард Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани написал детскую книгу. Презентация прошла в родной стране футболиста – Уругвае.
"Послание надежды"
Эдинсон рассказал о чем его первая книга. А называется она – "Свет моего имени".
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Все это связано с тем фактом, что меня назвали в честь очень известного человека Томаса Эдисона. Он был гением мирового масштаба, изобрел лампочку, и поэтому книга получила свое название. Это об интересном и невинном мальчике, который открывает для себя жизнь,
– сказал Кавани.
Футболист рассказал, что давно стремился оставить след после себя. Его книга будет посланием для детей из бедных семей.
"Я хочу оставить что-то после себя, чтобы передать послание надежды бедным детям в каждой стране. Осознание их личности поможет им безопасно следовать жизненному пути", – подчеркнул форвард.
Карьера Кавани
- Эдинсон Кавани травмировался в начале сезона, поэтому провел осенью всего восемь матчей за Манчестер Юнайтед. Футболист забил всего один гол.
- В 2013 году Эдинсон перешел в ПСЖ из Наполи в 2013 году. Кавани лучший бомбардир в истории парижан.