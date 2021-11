Церемонию награждения провел герцог Кембриджский Принц Уильям.

За что наградили Рашфорда

Титул Рашфорд получил за борьбу в поддержку детей из неблагополучных семей, особенно во время пандемии коронавируса. Все из-за его активной деятельности по предоставлению детям бесплатных обедов.

Во время пандемии в Англии закрыли школы. Поэтому дети из неблагополучных семей, которые питались в школе, остались без обедов. Рашфорд начал кампанию, чтобы собрать деньги для обедов таких детей, ведь сам был ребенком из неблагополучной семьи. Всего ему удалось собрать 20 миллионов фунтов пожертвований как от крупных компаний, так и обычных британцев.

Впоследствии он продолжил борьбу за бесплатное питание детей, программу которого на лето планировали закрыть. Британское правительство сдалось под его натиском и выделило необходимые средства. Британские неблагополучные семьи получали ваучеры на сумму 15 фунтов в неделю, которые можно было обменять на еду в супермаркетах.

Осенью правительство снова решило не выделять средства на эту программу во время каникул, Рождества и других праздников. На этот раз одних обращений футболиста оказалось недостаточно. Поэтому он зарегистрировал петицию на сайте правительства, которую в целом подписало более 1,1 миллиона человек.

Кавалером Ордена Британской империи (MBE, Member of the Most Excellent Order of the British Empire) Рашфорд стал еще в октябре 2020 года по случаю дня рождения королевы Елизаветы II. Однако награду получил только сейчас.

Всего у Ордена Британской империи есть пять уровней. Кавалер – первый из них. Немало футболистов получали его. Однако если они становились кавалерами за футбольную деятельность (Гарри Кейн лишь за то, что был капитаном сборной Англии во время ЧМ-2018), то Рашфорд – именно за благотворительность.