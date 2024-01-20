Лінда Носкова (Чехія) – Іга Свьонтек (Польща) 3:6, 6:3, 6:4
У третьому раунді Відкритого чемпіонату Австралії суперницею Іги Швьонтек була 19-річна чешка Лінда Носкова. До цього суперниці зустрічалися одного разу. Влітку минулого року на турнірі WTA 250 у Варшаві сильнішою була полька, пише 24 Канал.
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Несподівана перемога амбітної дебютантки
Перший сет був за фавориткою протистояння. Швьонтек відіграла два брейкпойнти та зробила брейк за рахунку 3:2. Партія завершилася з рахунком 6:3 на користь Іги.
Однак у двох наступних сильнішою виявилася дебютантка основної сітки Australian Open. Носкова виграла два наступних сети – 6:3 та 6:4 та здобула путівку до наступного раунду.
Зазначимо, що чешка займає 50-й рядок рейтингу WTA. Вона вперше у своїй кар'єрі вийшла до четвертого раунду турнірів серії Grand Slam. До речі це вже друга перемога Лінди над тенісисткою з топ-5. Торік вона обіграла Онс Жабер (№2) у півфіналі турніру WTA 500 в Аделаїді.
У 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії Носкова може зустрітися з Еліною Світоліною, якщо українка обіграє швейцарку Вікторію Голубіч.
Відеоогляд матчу Носкова – Швьонтек