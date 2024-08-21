Легендарный тренер с неизлечимой стадией рака записал щемящее прощальное послание миру

В начале 2024 года футбольную общественность всколыхнула печальная новость о состоянии здоровья бывшего тренера сборной Англии Свена-Йорана Эрикссона. Он сообщил, что имеет рак поджелудочной железы.

Болезнь обнаружили после того, как шведский специалист потерял сознание во время бега. К сожалению, она уже была в термальной стадии.

К теме "Мне остался максимум год": топовый экс-тренер сборной Англии находится при смерти из-за рака

Публичное прощание Эрикссона

Во время рассказа о раке тренер признался, что всегда болел за Ливерпуль и жалеет, что так и не возглавлял этот клуб. В знак уважения мерсисайдцы пригласили специалиста поуправлять "красными" в матче легенд против Аякса и воплотили в жизнь мечту Эрикссона.

Накануне же вышел документальный фильм от Amazon Prime под названием "Свен". В нем 76-летний тренер эмоционально попрощался публично с миром.

"У меня была хорошая жизнь. Я думаю, мы все боимся дня, когда все закончится, когда мы умрем. Но жизнь также связана со смертью. Вы должны научиться принимать ее, то, что она есть. Надеюсь, в конце люди скажут:, "Да, он был хорошим человеком". Но не все это скажут.

Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня, который старается делать все, что он мог. Не жалейте. Улыбнитесь. Спасибо за все – тренерам, игрокам, болельщикам. Это было фантастично. Берегите себя, заботьтесь о своей жизни и живите ею. Пока", – сказал Эрикссон.

Справка. Последним местом работы для Свена-Йорана Эрикссона стал шведский футбольный клуб Карлстад. Опытный специалист работал там спортивным директором до февраля 2023 года.

Футбольное наследие Эрикссона