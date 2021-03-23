Вратарь киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан вспомнил свои первые матчи за "желто-синих". Это были матчи против Франции и Германии.

Тогда сборная потеряла немало игроков из-за COVID-19 и не очень удачно провела матчи. Франции уступили – 1:7, а Германии – 1:3.

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Матчи с Францией и Германией? Бущан, даже пропустив семь голов, стал лучшим игроком матча сборной Украины. Дебют такой сумасшедший я думал: зачем оно мне все надо? Сутки вообще не брал телефон в руки, пришел в себя, думаю бывает. Кого ни поставь – результат тот же самый был. Залетело все, что могло залететь,

– сказал он.

Бущан дебютировал за сборную в октябре

Георгий Бущан дебютировал на сборную Украины 7 октября в товарищеском матче против Франции, который "сине-желтые" проиграли 7:1. Также Бущан провел два полных матча против Германии и Испании.

В сборной Украины до недавнего времени Бущан был третьим номером. Основной голкипер команды – игрок Шахтера Андрей Пятов, который является капитаном сборной. Второй номер – вратарь Реала Андрей Лунин.