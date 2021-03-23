Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к игрокам национальной команды на первой тренировке в 2021 году.

Наставник желто-синей команды сделал акцент на противоэпидемических мерах во время пандемии.

Как это было Без Малиновского, Коваленко и Ярмоленко: сборная Украины провела первую тренировку в 2021 году

В стране очень напряженная ситуация с коронавирусом. Мы уже проиграли матч из-за COVID-19 Швейцарии, поэтому давайте ограничим встречи с кем-то. У нас и так времени нет,

– отметил Шевченко.

"Тренируемся, моемся, едем в отель, ужинаем и проводим теоретические занятия. У нас три игры за такой короткий период, времени на подготовку почти нет. Готовьтесь, будем давать много информации", – сказал наставник сборной Украины.

Уже 24 марта в Сен-Дени сборная Украины проведет свой первый матч отбора к ЧМ-2022. Соперник – действующие чемпионы мира французы. Начало встречи – в 21.45 по киевскому времени.