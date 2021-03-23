Шевченко выдал эмоциональную речь на первой тренировке сборной Украины: видео
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к игрокам национальной команды на первой тренировке в 2021 году.
Источник:ютуб-канал УАФ
Наставник желто-синей команды сделал акцент на противоэпидемических мерах во время пандемии.
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В стране очень напряженная ситуация с коронавирусом. Мы уже проиграли матч из-за COVID-19 Швейцарии, поэтому давайте ограничим встречи с кем-то. У нас и так времени нет,
– отметил Шевченко.
"Тренируемся, моемся, едем в отель, ужинаем и проводим теоретические занятия. У нас три игры за такой короткий период, времени на подготовку почти нет. Готовьтесь, будем давать много информации", – сказал наставник сборной Украины.
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