Воротар київського Динамо і збірної України Георгій Бущан пригадав свої перші матчі за "жовто-синіх". Це були матчі проти Франції та Німеччини.

Тоді збірна втратила чимало гравців через COVID-19 і не дуже вдало провела матчі. Франції поступилися – 1:7, а Німеччини – 1:3.

Дивіться також Шевченко видав емоційну промову на першому тренуванні збірної України: відео

Матчі з Францією і Німеччиною? Бущан, навіть пропустивши сім голів, став найкращим гравцем матчу збірної України. Дебют такий божевільний я думав: навіщо воно мені все треба? Добу взагалі не брав телефон в руки, прийшов в себе, думаю буває. Кого не постав – результат той же самий був. Залетіло все, що могло залетіти,

– сказав він.

Бущан дебютував за збірну у жовтні

Георгій Бущан дебютував на збірну України 7 жовтня у товариському матчі проти Франції, який "синьо-жовті" програли 7:1. Також Бущан провів два повні матчі проти Німеччини та Іспанії.

У збірній України донедавна Бущан був третім номером. Основний голкіпер команди – гравець Шахтаря Андрій Пятов, який є капітаном збірної. Другий номер – воротар Реала Андрій Лунін.