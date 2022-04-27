Суркисы посетили матч Динамо в Германии, призвав остановить Путина

Динамо 26 апреля провело благотворительный матч против дортмундской Боруссии. Киевляне одержали победу на глазах братьев Суркисов.

Поддержали родной клуб

Григорий и Игорь Суркисы посетили благотворительный поединок в Дортмунде. Почётный член УЕФА и президент киевского клуба на трибунах отметились плакатом с призывом к кремлевскому главе.

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Братья Суркисы держали плакат со словами: "Стоп, Путин". Главы Динамо приехали на фарт киевлянам. Команда Мирчи Луческу обыграла дортмундскую Боруссию со счетом 2:3.

За матч столичному клубу удалось собрать не менее 400 тысяч евро, которые пойдут на нужды украинского народа. "Бело-синие" уже провели свой четвертый благотворительный матч. В трех из них динамовцы одержали победу, а в игре с румынским Клужем расписали мировую.

Суркисы покинули Украину