КДК УАФ принял решение по делу президента Динамо Игоря Суркиса о словесных высказываниях в адрес вице-президента Уаф Вадима Костюченко.

КДК принял решение применить к Игорю Суркису санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 тысяч гривен. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Что сказал Суркис

Основанием для принятия решения стало заключение Комитета этики и честной игры УАФ, который установил наличие нарушений в высказываниях президента Динамо во время телеинтервью 2 августа 2020 года.

Тогда в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина" Игорь Суркис заявил, что назначением судей руководит вице-президент УАФ Вадим Костюченко, а не глава комитета арбитров Лучано Лучи.