Киевское Динамо может сменить домашний стадион до конца сезона-2020/2021 в украинской Премьер-лиге (УПЛ). "Бело-синие" могут проводить домашние матчи в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Динамо не будет играть на НСК "Олимпийский"

О том, что Динамо может временно переехать из НСК "Олимпийский", сообщает Meta Ratings.

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Сообщается, что первый официальный матч Динамо в 2021 году против Олимпика состоится на стадионе имени Лобановского.

Динамо примет Олимпик 13 февраля в 14-м туре УПЛ.

Внимание. Шесть из семи домашних встреч чемпионата Украины в этом сезоне Динамо провело на НСК "Олимпийский". Только матч 13-го тура с Колосом прошел на "Динамо".

Пока не известно, связан ли переезд Динамо с тем, что с 2020 года киевляне делят НСК "Олимпийский" с донецким Шахтером.

"Горняки" начали проводить домашние матчи в Киеве на НСК "Олимпийский" после возобновления сезона 2019/2020. Шахтер и НСК "Олимпийский" заключили контракт сроком на 3 года.

НСК "Олимпийский" является домашним стадионом для Динамо.

Со следующего сезона Шахтер попытается совместно с руководством стадиона сделать на арене газон европейского уровня