Динамо до конца сезона будет играть на другом стадионе
Киевское Динамо может сменить домашний стадион до конца сезона-2020/2021 в украинской Премьер-лиге (УПЛ). "Бело-синие" могут проводить домашние матчи в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Динамо не будет играть на НСК "Олимпийский"
О том, что Динамо может временно переехать из НСК "Олимпийский", сообщает Meta Ratings.
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Сообщается, что первый официальный матч Динамо в 2021 году против Олимпика состоится на стадионе имени Лобановского.
Динамо примет Олимпик 13 февраля в 14-м туре УПЛ.
Пока не известно, связан ли переезд Динамо с тем, что с 2020 года киевляне делят НСК "Олимпийский" с донецким Шахтером.
"Горняки" начали проводить домашние матчи в Киеве на НСК "Олимпийский" после возобновления сезона 2019/2020. Шахтер и НСК "Олимпийский" заключили контракт сроком на 3 года.
НСК "Олимпийский" является домашним стадионом для Динамо.
Со следующего сезона Шахтер попытается совместно с руководством стадиона сделать на арене газон европейского уровня
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