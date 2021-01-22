КДК УАФ прийняв рішення у справі президента Динамо Ігоря Суркіса про словесні висловлювання на адресу віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка.

КДК ухвалив рішення застосувати до Ігоря Суркіса санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску у розмірі 50 тисяч гривень. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Що сказав Суркіс

Підставою для прийняття рішення став висновок Комітету етики та чесної гри УАФ, який встановив наявність порушень у висловлюваннях президента Динамо під час телеінтерв'ю 2 серпня 2020.

Тоді в ефірі програми "Мага" на телеканалі "112 Україна" Ігор Суркіс заявив, що призначенням суддів керує віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко, а не глава комітету арбітрів Лучано Лучі.