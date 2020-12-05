Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів про можливі зміни в менеджменті київського Динамо.

Дану інформацію він озвучив у авторській програмі "Денисов Time" на ютубі.

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Ми прекрасно знаємо любов Мірчі Луческу до латиноамериканських футболістів. За наявною у мене інформацією, Ігор Суркіс зараз веде переговори з Євгеном Красніковим, який прекрасно знає латиноамериканський трансферний ринок. Президент Динамо хоче знову співпрацювати з ним, але не так, як це було раніше, а сесійно.

"Тому, цілком ймовірно, що свіжа кров для Динамо в зимове міжсезоння буде з Латинської Америки. Така ймовірність існує вже не на рівні домислів, а на рівні переговорів з людиною, яка може з цим допомогти", – зазначив Денисов.

Що відомо про кар'єру Краснікова в Динамо

Красніков працював у Динамо з 2018 року та покинув київський клуб у серпні 2020-го.

У київському клубі 45-річний фахівець займався трансферами. Його вектор – Латинська Америка. Красніков відомий за роботою у харківському Металісті.

Перш ніж стати віцепрезидентом Динамо, Красніков займав пост глави Харківської обласної федерації футболу і консультував Дніпро.

У 2013 році рішенням CAS Красніков був відсторонений від футболу на п'ять років за організацію договірного матчу. Через два роки КДК ФФУ зняв дискваліфікацію