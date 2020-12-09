В сезоне 2020/2021 Динамо впервые вышло в групповой этап Лиги чемпионов с 2016 года. В Лигу чемпионов Динамо вывел румын Мирча Луческу, который возглавил киевлян только летом. Президент "бело-синих" Игорь Суркис поделился мыслями о тренере.

В первую очередь Суркис опроверг слухи, что 75-летний Луческу покинет Динамо зимой. Об этом он сказал в эфире "Бомбардир".

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Это специально раскачивают

Суркис считает, что слухи о Луческу появляются не случайно. Он заверил, что Луческу хочет работать в Динамо.

"Это специально раскачивают. Я на это не реагирую. Луческу работает, он хочет работать, это самое главное. Он работает по 24 часа в сутки. Он тренер, который с теми же футболистами, добился большого прогресса", – сказал Суркис.

В качестве аргументов Суркис привел победу Динамо в Суперкубке, выход в Лигу чемпионов и лидерство в чемпионате Украины.

Вместе с тем, Суркис признался, что идея пригласить Луческу возникла давно. При этом Суркис сравнил Луческу с легендой Динамо Валерием Лобановским.

Когда ты хочешь назначить главного тренера, рассматриваешь множество кандидатур. Всегда была идея насчет Мистера, но было непонятно, захочет ли он. Он опытный тренер с огромным стажем работы, профессионал до мозга костей. Его можно сравнивать только с Лобановским по тому, как он работает,

- рассказал Суркис.

Суркис удивлен, что Луческу в течение 24 часов тренирует и говорит о футболе.

"Это может только большой профессионал. Оставить семью в Румынии, переехать жить на базу, хотя мы ему квартиру предлагали. Но отказывается, говорит, что хочет жить на базе, полностью познакомиться с командой, с игроками, быть ближе к ним", – отметил Луческу.

Что известно о приходе Луческу в Динамо

Румын возглавил Динамо после того, как 12 лет тренировал донецкий Шахтер – принципиальный конкурент киевлян.

Ультрас Динамо и некоторые легенды киевского клуба негативно встретили приход Луческу. Под этим давлением Луческу даже подал в отставку, которую Суркис не принял

Во главе Динамо Луческу вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где киевляне заняли третье место и сыграют в Лиге Европы.

Также румын выиграл с "бело-синими" Суперкубок Украины, одолев Шахтер. Динамо – лидер УПЛ.