У сезоні 2020/2021 Динамо вперше вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів з 2016 року. У Лігу чемпіонів Динамо вивів румун Мірча Луческу, який очолив киян тільки влітку. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс поділився думками про тренера.

У першу чергу Суркіс спростував чутки, що 75-річний Луческу покине Динамо взимку. Про це він сказав в ефірі "Бомбардир".

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Це спеціально розгойдують

Суркіс вважає, що чутки про Луческу з'являються не випадково. Він запевнив, що Луческу хоче працювати в Динамо.

"Це спеціально розгойдують. Я на це не реагую. Луческу працює, він хоче працювати, це найголовніше. Він працює по 24 години на добу. Він тренер, який з тими ж футболістами, домігся великого прогресу", – сказав Суркіс.

Як аргументи Суркіс навів перемогу Динамо в Суперкубку, вихід у Лігу чемпіонів та лідерство у чемпіонаті України.

Разом з тим, Суркіс зізнався, що ідея запросити Луческу виникла давно. При цьому Суркіс порівняв Луческу з легендою Динамо Валерієм Лобановським.

Коли ти хочеш призначити головного тренера, розглядаєш безліч кандидатур. Завжди була ідея щодо Містера, але було незрозуміло, чи захоче він. Він досвідчений тренер з величезним стажем роботи, професіонал до мозку кісток. Його можна порівнювати тільки з Лобановським по тому, як він працює,

– розповів Суркіс.

Суркіс здивований, що Луческу протягом 24 годин тренує та говорить про футбол.

"Це може тільки великий професіонал. Залишити сім'ю в Румунії, переїхати жити на базу, хоча ми йому квартиру пропонували. Але відмовляється, каже, що хоче жити на базі, повністю познайомитися з командою, з гравцями, бути ближче до них", – зазначив Луческу.

Що відомо про прихід Луческу у Динамо

Румун очолив Динамо після того, як 12 років тренував донецький Шахтар – принциповий конкурент киян.

Ультрас Динамо та деякі легенди київського клубу негативно зустріли прихід Луческу. Під цим тиском Луческу навіть подав у відставку, яку Суркіс не прийняв

На чолі Динамо Луческу вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів, де кияни посіли третє місце та зіграють у Лізі Європи.

Також румун виграв з "біло-синім" Суперкубок України, здолавши Шахтар. Динамо – лідер УПЛ.