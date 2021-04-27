Суркис признался, что президент Шахтера Ринат Ахметов первым поздравил его с завоеванием командой "золота" Премьер-лиги. Президент "бело-синих" отметил, что сегодня принципиальные соперники нуждаются друг в друге.

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"Ринат Леонидович меня поздравил первым. Я не успел зайти в раздевалку как раздался звонок с теплыми пожеланиями и, несмотря на то, что у его мамы день рождения, с чем я ее и поздравляю, могу сказать, что он поздравил очень тепло и искренне.

Ринат Леонидович мудрый и умный человек, который понимает, как зарабатывать и тратить деньги и как создавать большие команды. Нет киевского Динамо – нет донецкого Шахтера. Нет Шахтера – нет Динамо. Сегодня у нас в Украине осталось два клуба, которые могут вести конкурентоспособную битву в еврокубках", – сказал президент киевлян.

Долгожданное чемпионство Динамо: коротко

25 апреля Динамо разгромило Ингулец со счетом 5:0 и за три тура до окончания первенства стало чемпионом УПЛ. Шахтер сенсационно уступил Александрии и отстает от киевлян уже на 13 очков.

Динамо стало чемпионом Украины впервые за пять лет. Четыре предыдущих сезона титул выигрывал донецкий Шахтер.



Динамо стало чемпионом Украины / Инфографика Спорт 24