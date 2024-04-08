"У него это получится": Суркис предложил Милевскому работу в Динамо - какая должность интересна Артему

Осенью 2023 года бывший капитан Динамо Артем Милевский имел большие проблемы со здоровьем. Он оказался в больнице, где 6 дней находился в искусственной коме.

После этого экс-футболист прошел курс реабилитации и сейчас вернулся к нормальной жизни. Расходы на лечение Артема Милевского полностью взял на себя президент Динамо Игорь Суркис.

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Милевский планирует стать скаутом

Впоследствии бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий рассказал, что владелец "бело-синих" готов взять экс-капитана Динамо работать в структуре клуба. Эту информацию подтвердил Сергей Третьяк, который является близким другом 39-летнего Артема Милевского.

Он заявил, что предложение трудоустройства стало очень важным во время лечения для бывшего нападающего сборной Украины и рассказал, кем себя видит Милевский в киевском Динамо:

Яна Суркис передала слова своего отца, что тот хочет видеть Артема на работе в Динамо после лечения, для Милевского это был очень важный момент. Пока что без конкретики. Но могу сказать точно – Артем будет работать в Динамо, это вопрос времени. Он хочет работать скаутом по нападающим. Артем будет искать новых Милевских и развивать их, делая лучшими бомбардирами Динамо и УПЛ. Я уверен, что у него это получится.

Отметим, что после лечения Артем Милевский начал вести бизнес по продаже брендированных именных шапок, активно занимается спортом, проводит стримы на платформе Twitch и регулярно посещает детей в "Охматдете".

Артем Милевский в Динамо Киев

Выпускник академии "бело-синих"

Дебютировал за основную команду 12 апреля 2003 года в матче против Александрии

В течение карьеры провел за Динамо 274 матча, в которых забил 86 голов и отдал 54 ассиста

Завоевал с киевлянами 11 титулов

Дважды был признан игроком года в УПЛ, а в сезоне 2009/2010 стал лучшим бомбардиром турнира

Покинул клуб 6 сентября 2013 года.