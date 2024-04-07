Бывший футболист оценил шансы Динамо на чемпионство УПЛ в текущем сезоне. После 20-ти сыгранных матчей киевляне замыкают тройку лидеров первенства, набрав уже 44 балла.

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Легенда клуба уверен в команде СаШо

Отставание от текущего лидера донецкого Шахтера составляет всего 2 очка. Столько же пунктов отдаляет команду Александра Шовковского от второго места, которое занимает Кривбасс. А вот преимущество над четвертым Днепром-1 составляет 4 очка.

Артем Милевский уверен в родной команде. Бывший нападающий не скрывает своего восторга от игры динамовцев в этом сезоне-2023/2024.

Я очень верю и надеюсь, что в этом году Киев заберет золотые медали, потому что они очень хорошо выглядят сейчас. Мне очень нравится. Особенно мощно они проводят домашние игры,

– заявил Милевский.

Обратите внимание! Свой следующий матч Динамо проведет уже в понедельник, 8 апреля. В этот день киевляне сыграют дома против дебютанта УПЛ черкасского ЛНЗ. Начало встречи в 15:30.

Впереди у киевлян будут как минимум три ключевые игры. 27 апреля динамовцы сыграют на выезде против Днепра-1, а уже через тур после этого поединка состоится украинское "классическое" – Шахтер – Динамо (11 мая). А вот 18 мая "бело-синие" будут гостить на поле Кривбасса. Однако все остальные поединки тоже будут иметь важное значение. Поэтому если команда Шовковского хочет получить чемпионство УПЛ, то столичным нельзя терять очки.

Напомним, что последний раз Динамо становилось чемпионом Украины в сезоне-2020/2021.