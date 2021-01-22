Колишній віцепрезидент УЄФА Григорій Суркіс пропонував президенту Росії Володимиру Путіну проводити чемпіонат Європи 2012 року спільно з Україною.

Про це повідомив журналіст Дмитро Гордон на ютуб-каналі oSporte TV на ютубі. Путін відмовився проводити Євро спільно з Україною.

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"Чому Україна не провела цей турнір в соло, без Польщі? Вона була ще не в змозі, враховуючи і досвід проведення таких змагань, і їхню соціальну значимість в європейській спільноті. Україна була не готова провести Євро сама, а з Польщею це було політично правильно і доцільно", – сказав Гордон.

До речі, наскільки я знаю, Григорій Суркіс та Володимиру Путіну пропонував, щоб це був турнір, проведений спільно Україною і Росією. Але Володимир Путін тоді сказав, мовляв, якщо Росія зважиться проводити, то вона сама в змозі провести. Приблизно така була розмова, як мені говорили ті, хто її чув,

– зазначив він.

Що відомо про Євро-2012?

Право на проведення головної континентальної першості Україна виборола ще за президентства Віктора Ющенка в 2007 році, а проводити його довелося вже Віктору Януковичу. Бюджет турніру зростав щороку, врешті сягнув близько 12 мільярдів, що стало рекордом для 2012 року.

Щоправда, всі експерти зазначали високий рівень його проведення. Зокрема, стан газону на "Донбас-Арені", де сильна злива під час матчу групового етапу між Францією та Україною не завадила продовжити футболістам гру вже за 15 хвилин.

Турнір відбувся в Україні та Польщі з 8 червня по 1 липня 2012 року. Чемпіонат Європи з футболу 2012 став першим подібним турніром, проведеним в країнах Східної Європи. У фіналі чемпіонату на НСК "Олімпійському" в Києві збірна Іспанії захистила титул чемпіонів Європи й удруге поспіль завоювала Кубок Анрі Делоне, перемігши з рахунком 4:0 збірну Італії.

У турнірі взяли участь 16 збірних команд з країн Європи. Польща та Україна кваліфікувалися до фінальної частини чемпіонату автоматично на правах господарів турніру. Ще 14 команд здобули право виступати у фінальній частині в кваліфікаційному раунді. Для збірної України домашнє Євро-2012 стало першим в її історії.