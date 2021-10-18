Суркис готов вернуть Ярмоленко в Динамо: неожиданное заявление президента киевлян

Президент Динамо Игорь Суркис высказался о возможном возвращении в киевский клуб полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко. Суркис не исключает возможность возвращения украинца.

Суркис сказал, что договоренности о возвращении Ярмоленко нет, но он с удовольствием предоставит ему возможность завершить карьеру в Динамо, если Андрей сам так захочет.

Смотрите также Ярмоленко сыграл 1 минуту за Вест Хэм, Малиновский установил антирекорд в Аталанте

Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у Андрея будет желание, я с удовольствием предоставлю ему возможность закончить карьеру в родном клубе. С огромным уважением отношусь к тому, что он сделал для Динамо, и считаю его очень порядочным человеком,

– сказал Игорь Суркис.

Что известно о Ярмоленко в Динамо