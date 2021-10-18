Суркіс сказав, що домовленості про повернення Ярмоленка немає, але він із задоволенням надасть йому можливість завершити кар'єру в Динамо, якщо Андрій сам так захоче.

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Такої домовленості немає. Це залежить від обох сторін. Якщо у Андрія буде бажання, я із задоволенням надам йому можливість закінчити кар'єру в рідному клубі. З величезною повагою ставлюся до того, що він зробив для Динамо, і вважаю його дуже порядною людиною,

– сказав Ігор Суркіс.

Що відомо про Ярмоленка в Динамо