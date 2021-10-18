Суркис сказал, что договоренности о возвращении Ярмоленко нет, но он с удовольствием предоставит ему возможность завершить карьеру в Динамо, если Андрей сам так захочет.
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Такой договоренности нет. Это зависит от обеих сторон. Если у Андрея будет желание, я с удовольствием предоставлю ему возможность закончить карьеру в родном клубе. С огромным уважением отношусь к тому, что он сделал для Динамо, и считаю его очень порядочным человеком,
– сказал Игорь Суркис.
Что известно о Ярмоленко в Динамо
- Андрей Ярмоленко выступал за Динамо с 2006-го по 2017 год, перебравшись в дортмундскую Боруссию за 25 миллионов евро. Летом 2018 года украинец продолжил карьеру в Вест Хэме, который заплатил за Андрея 20 миллионов евро.
- Всего за Динамо Ярмоленко провел 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 результативных передач.