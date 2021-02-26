Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал детали возрождения харьковского футбольного клуба Металлист. О возрождении клуба заявил бывший президент Металлиста Александр Ярославский.

Без эмблемы Ярославский не хочет слышать ни о чем

Денисов прокомментировал желание Ярославского возродить Металлист. По его словам, Александра Ярославского интересует символика клуба. С ее возвращения он и хочет начать возрождение Металлиста.

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В первую очередь, речь идет о том, чтобы выкупить и вернуть в собственность интеллектуальные права – эмблема, цвета, шрифт. Это основное, это история, это корни того же Металлиста. Без этой эмблемы Ярославский не хочет слышать ни о чем другом. Он хочет с этого начать,

– сказал Денисов.

Как известно, Ярославский получил поддержку главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко и чиновников.

"В частности, и.о. мэра Харькова Игоря Терехова. Если Терехову удастся вернуть в собственность Ярославского эмблему Металлиста, он в глазах харьковчан поднимет себе баллы", – отметил директор каналов "Футбол 1/2/3".

Между Ярославским и Сергеем Курченко сделка

Ярославский продал Металлист в 2012 году. Владельцем харьковского клуба стал олигарх-беглец Сергей Курченко.

Денисов рассказал, что Ярославский и Курченко подписали соглашение, которое запрещало первому участвовать в футбольной жизни.

Почему Ярославский так долго молчал? На самом деле между ним и Сергеем Курченко, которому он продал клуб, было подписано соглашение, согласно которому Александр Ярославский не имеет права заниматься футбольной деятельностью до 2023 года включительно,

– сказал журналист.

По его словам, Ярославский продал Металлист за 130 миллионов долларов. После того, как Курченко бежал из Украины, Металлист был лишен профессионального статуса в 2016 году.

Денисов рассказал, что Ярославский будет забирать эмблему не у Курченко, а государства.

"Возвращая эмблему, он совсем не забирает ее у Курченко. Вся интеллектуальная собственность давно отсужена Украиной у Курченко и находится в государственной собственности.

Главный вопрос – как выстроить отношения с государственными органами, чтобы получить эмблему назад? Вполне вероятно, будет какая-то цена, которую нужно будет заплатить за эмблему. Есть слухи, что Ярославский будет развивать Металлист на базе ФК Металл", – резюмировал Денисов.

Что известно о возрождении Металлиста