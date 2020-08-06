Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу серьезно планирует усилить состав своей новой команды. Он активно ищет новобранцев для киевлян, теперь во внимание киевского клуба попал защитник "Спортинга" Иванилду Фернандеш.

О заинтересованности со стороны киевлян сообщает издание Record.pt.

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Трансферные планы

Киевский клуб уже отправил лиссабонцам запрос о цене на игрока.

Конкурентом киевлян также является итальянский "Торино".

По данным Transfermarkt стоимость португальца оценивается в 1 миллион евро. Контракт с клубом у игрока рассчитан еще на два года. За период, проведенный в лиссабонской команде, он не провел еще ни одного матча.

Что известно о Фернандеше