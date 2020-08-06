"Динамо" нацелилось на защитника "Спортинга"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу серьезно планирует усилить состав своей новой команды. Он активно ищет новобранцев для киевлян, теперь во внимание киевского клуба попал защитник "Спортинга" Иванилду Фернандеш.
О заинтересованности со стороны киевлян сообщает издание Record.pt.
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Трансферные планы
Киевский клуб уже отправил лиссабонцам запрос о цене на игрока.
Конкурентом киевлян также является итальянский "Торино".
По данным Transfermarkt стоимость португальца оценивается в 1 миллион евро. Контракт с клубом у игрока рассчитан еще на два года. За период, проведенный в лиссабонской команде, он не провел еще ни одного матча.
Что известно о Фернандеше
- В прошлом сезоне Фернандеш провел 22 матча в аренде за турецкий "Трабзонспор", а затем "Ризеспор", забил два гола. Последний клуб известен по выступлениям украинской когорты футболистов. В клубе выступают Морозюк, Гармаш и Борячук.
- Португалец выступал за национальную сборную Португалии U-19, U-20 и U-21.
- Играл за лиссабонский клуб в академии команды за команду до 18 лет.
- Также в 2018 году был в аренде в португальском клубе "Морейренсе".
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