"Динамо" провело третий тренировочный день после выхода игроков из отпуска. В команде замечены игроки, которые вернулись из аренды.

1 августа команда впервые провела два полноценных занятия в день, то есть предсезонные сборы начались "по-настоящему", информирует официальный сайт киевлян.

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Возвращение арендованных игроков

В составе первой команды появилось еще несколько новых игроков, а именно: вернулись в расположение киевлян Сергей Булеца и Владислав Супряга, которые выступали за "Днепр-1", Роман Вантух, который в прошлом сезоне поиграл в "Олимпике" и "Александрии", а также Жерсон Родригес, у которого закончился срок аренды в "Анкарагюджю".



Фото: ФК "Динамо"

За вечерней тренировкой также наблюдали Игорь и Григорий Суркисы, которые общались с румынским главным тренером.

Динамовцы проведут две тренировки и 2 августа, в понедельник утром – еще одну, а вечером – тренировочный матч двусторонку. Затем игроки будут иметь незначительный отдых дома, а 4 августа вновь соберутся на базе в Конча-Заспе.