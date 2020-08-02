"Динамо" провело третій тренувальний день після виходу гравців з відпустки. У команді помічені гравці, які повернулися з оренди.

1 серпня команда вперше провела два повноцінні заняття за день, тобто передсезонні збори почалися "по-справжньому", інформує офіційний сайт киян.

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Поверення орендованих гравців

У складі першої команди з'явилося ще кілька нових гравців, а саме: повернулися в розташування киян Сергій Булеца і Владислав Супряга, які виступали за "Дніпро-1", Роман Вантух, який в минулому сезоні пограв у "Олімпіку" і "Олександрії", а також Жерсон Родрігес, у якого закінчився термін оренди в "Анкарагюджю".



Фото: ФК "Динамо"

За вечірнім тренуванням також спостерігали Ігор і Григорій Суркіси, які спілкувалися з румунським головним тренером.

Динамівці проведуть два тренування і 2 серпня, у понеділок вранці – ще одне, а ввечері – тренувальний матч-двосторонку. Потім гравці матимуть незначний відпочинок вдома, а 4 серпня знову зберуться на базі в Конча-Заспі.