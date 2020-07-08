Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий был включен в список участников дебютного шоу промоутерской компании боксера Александра Усика. В вечере бокса примут участие еще несколько украинских боксеров.

Такую новость сообщил Luckypunchnet в Instagram. Шевадзуцкий проведет поединок 1 августа в Киеве.

К теме: Усик создаст собственную промоутерскую компанию и покинет K2 Promotions

На первом вечере бокса промоутерской компании Усика выступят Великовский, Иванов, Петросян, Малиновский, Сиренко, Пришедших, Вихрист и Кутин.

Ранее сообщалось, что супертяж победил Игоря Пилипенко (5-50-2, 1 КО) в вечере бокса в Киеве. Бой завершился уже в первом раунде. Шевадзуцкий, который весит на 35 килограммов больше, брутально нокаутировал оппонента.

Кто такой Игорь Шевадзуцкий

Украинский супертяжеловес, идущий следующим же поколением за Александром Усиком. Игорь не был регулярным номер один для сборной, но регулярно боксировал на турнирах всевозможного масштаба, получил звание мастера спорта международного класса и даже выступал в WSB.